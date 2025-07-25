Москвичей предупредили о сильной жаре до 30 градусов

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В Москве 25 июля ожидается сильная жара. Температура воздуха может достичь 30 градусов, предупредила пресс-служба столичного управления МЧС.

"Соблюдайте требования пожарной безопасности, исключите обращение с открытым огнем. Будьте внимательны и осторожны", – говорится в сообщении.

Жителям и гостям города напомнили о необходимости надевать в жаркую погоду одежду из натуральных тканей и головной убор, а также пить больше воды и держаться в тени.

При необходимости горожане и гости столицы могут обращаться по телефонам "101" или "112", 8 (495) 637-31-01.

В Дептрансе Москвы, в свою очередь, напомнили водителям о необходимости брать в дорогу воду и солнцезащитный крем, не оставлять детей и животных в машине, открывать окна и двери перед поездкой и включать в авто кондиционер. Кроме того, рекомендуется не глушить двигатель сразу после парковки.

В выходные дни, 26 и 27 июля, москвичей ждет теплая и солнечная погода. По прогнозам синоптиков, она сохранится и на следующей неделе.

При этом ожидается, что сильные дожди вернутся в город в начале августа. В первой половине месяца количество осадков за сутки будет достигать 12–20 миллиметров. Несмотря на ухудшение погодных условий, столбики термометров не будут опускаться ниже 23–28 градусов.