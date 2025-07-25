Дополнительные поезда между Москвой и Петербургом назначили с 25 по 28 июля

На ближайшие дни, 26–28 июля, между Москвой и Санкт-Петербургом появятся дополнительные поезда. Об этом сообщили в Федеральной пассажирской компании. Причиной такого решения стал повышенный спрос на билеты.

Всего назначено четыре дополнительных состава, из них два – двухэтажные. В компании подчеркнули, что внимательно отслеживают динамику спроса на железнодорожные перевозки и при возможности оперативно добавляют дополнительные поезда или увеличивают количество вагонов.

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