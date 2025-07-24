Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июля, 22:15

Транспорт

Туристка рассказала о задержке багажа после рейса Turkish Airlines

Туристка рассказала о задержке багажа после рейса Turkish Airlines

Путин начал совещание с минуты молчания по погибшим в авиакатастрофе в Амурской области

"Мой район. Новости": улицу Лисицкого перестроят для удобного подхода к метро "ЗИЛ"

Ростехнадзор выяснит причины инцидента на Городецком гидроузле на Волге

Российские туристы пожаловались на потерю багажа на рейсе авиакомпании Turkish Airlines

Новости регионов: все пассажиры Ан-24 погибли при крушении в Амурской области

Рейсы задержали в аэропорту Сочи после введения ограничений

Авиаэксперт прокомментировал ситуацию с потерей багажа российских туристов

Симуляторы беспилотного транспорта появятся на форуме "Территория будущего. Москва 2030"

Сергей Собянин рассказал о строительстве путепровода через пути МЦД-2

Туристы, вернувшиеся из отпуска турецкими авиалиниями, пожаловались на массовые случаи пропажи багажа. Одна из туристок рассказала, что после прилета 22 июля их багаж не прибыл и всей группе пришлось отправиться в пункт розыска. По ее словам, сотрудники аэропорта быстро организовали процесс и примерно через 14 часов чемоданы вернули владельцам в целости и сохранности.

Авиационный эксперт Михаил Вахнеев отметил, что практика, при которой багаж доставляют отдельным рейсом от пассажиров, является нарушением прав клиентов. По его словам, авиакомпания должна обеспечивать перевозку пассажиров и их багажа вместе. В Росавиации заявили, что готовят официальное предупреждение турецким авиакомпаниям о недопустимости подобных ситуаций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспорттуризмвидеоЕлизавета ДвирникАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика