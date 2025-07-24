Туристка рассказала о задержке багажа после рейса Turkish Airlines

Туристы, вернувшиеся из отпуска турецкими авиалиниями, пожаловались на массовые случаи пропажи багажа. Одна из туристок рассказала, что после прилета 22 июля их багаж не прибыл и всей группе пришлось отправиться в пункт розыска. По ее словам, сотрудники аэропорта быстро организовали процесс и примерно через 14 часов чемоданы вернули владельцам в целости и сохранности.

Авиационный эксперт Михаил Вахнеев отметил, что практика, при которой багаж доставляют отдельным рейсом от пассажиров, является нарушением прав клиентов. По его словам, авиакомпания должна обеспечивать перевозку пассажиров и их багажа вместе. В Росавиации заявили, что готовят официальное предупреждение турецким авиакомпаниям о недопустимости подобных ситуаций.

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