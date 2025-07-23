Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июля, 15:15

Транспорт

Администрация Шереметьево сообщила о выдаче матрасов и ковриков пассажирам

Администрация Шереметьево сообщила о выдаче матрасов и ковриков пассажирам

"Специальный репортаж": беспилотный транспорт

Оперативный штаб заработал на месте аварии на Городецком гидроузле

Популярность питбайков выросла среди московских подростков

Минтранс отработает систему оперативной работы с авиакомпаниями

Авария на Городецком гидроузле нарушила планы путешествующих на круизных судах

Новости регионов: стартовали масштабные учения боевых кораблей ВМФ

Авария на Городецком гидроузле остановила судоходство на Волге

Минтранс ужесточил контроль за работой московских аэропортов

На подъездах к Крымскому мосту возникли многокилометровые заторы

В аэропорту Шереметьево пассажирам выдают матрасы и коврики для отдыха. Об этом сообщили в администрации аэропорта. Минтранс отрабатывает отлаженную систему оперативной работы с авиакомпаниями.

Глава ведомства Андрей Никитин заявил, что аэропорты должны неукоснительно соблюдать регламенты действий и не допускать нарушений прав пассажиров во время отмен и задержек рейсов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоАлина ГилеваМаксим ШаманинМуса Мстоян

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика