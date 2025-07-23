Администрация Шереметьево сообщила о выдаче матрасов и ковриков пассажирам

В аэропорту Шереметьево пассажирам выдают матрасы и коврики для отдыха. Об этом сообщили в администрации аэропорта. Минтранс отрабатывает отлаженную систему оперативной работы с авиакомпаниями.

Глава ведомства Андрей Никитин заявил, что аэропорты должны неукоснительно соблюдать регламенты действий и не допускать нарушений прав пассажиров во время отмен и задержек рейсов.

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