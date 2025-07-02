"Московский патруль": москвичам напомнили о важности декларирования вещей из-за границы

Пассажиры зачастую пытаются привезти из-за границы ювелирные украшения, культурные ценности и брендовые вещи.

Но если они стоят больше миллиона рублей, то их надо декларировать.

В каких случаях сотрудники таможни не пропустят с таким товаром? Куда запрещенный багаж отправляется потом? Как умные технологии помогают распознать контрабанду и фальсификат? Подробнее – в программе "Московский патруль".

