Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июля, 21:35

Безопасность

"Московский патруль": москвичам напомнили о важности декларирования вещей из-за границы

"Московский патруль": москвичам напомнили о важности декларирования вещей из-за границы

"Московский патруль": новый сервис геолокации поможет в поисках потерявшихся

Эксперты рассказали, как хакеры могут взламывать телефоны через Bluetooth-устройства

"Московский патруль": приставы Москвы взыскали свыше 1,5 млрд рублей алиментов

В школах предложили ввести новый предмет "Кибербезопасность"

Мошенники начали блокировать телефоны жертв через iCloud

Мошенники стали использовать для обмана фейковый сервис "Единый агрегатор госуслуг"

"Московский патруль": раскрываемость преступлений в метро столицы превысила 60%

Мошенники стали использовать запрет для банков и ведомств на звонки в мессенджерах

"Московский патруль": конкурс "Лучший пожарный" прошел в Подмосковье

Пассажиры зачастую пытаются привезти из-за границы ювелирные украшения, культурные ценности и брендовые вещи.

Но если они стоят больше миллиона рублей, то их надо декларировать.

В каких случаях сотрудники таможни не пропустят с таким товаром? Куда запрещенный багаж отправляется потом? Как умные технологии помогают распознать контрабанду и фальсификат? Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
безопасностьвидеоВлада Егорова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика