Пиротехники МЧС обезвредили фугасную авиабомбу в Ростовской области. Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили вблизи станицы Обливской во время земляных работ. Сотрудники Донского спасательного центра уничтожили 100-килограммовый боеприпас наружным накладным зарядом. Работы проводились на полигоне.

Специалисты и добровольцы пятый день подряд оказывают помощь дельфину-белобочке, который выбросился на побережье у Севастополя. Животному диагностированы острый энтерит и инфекционно-воспалительный процесс. Волонтеры сообщают, что дельфин активен и пытается самостоятельно ловить рыбу.