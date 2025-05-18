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18 мая, 23:15

Происшествия

Пиротехники МЧС обезвредили фугасную авиабомбу в Ростовской области

Пиротехники МЧС обезвредили фугасную авиабомбу в Ростовской области

Грузовик попал в аварию на закрытом мосту в Бурятии

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Пиротехники МЧС обезвредили фугасную авиабомбу в Ростовской области. Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили вблизи станицы Обливской во время земляных работ. Сотрудники Донского спасательного центра уничтожили 100-килограммовый боеприпас наружным накладным зарядом. Работы проводились на полигоне.

Специалисты и добровольцы пятый день подряд оказывают помощь дельфину-белобочке, который выбросился на побережье у Севастополя. Животному диагностированы острый энтерит и инфекционно-воспалительный процесс. Волонтеры сообщают, что дельфин активен и пытается самостоятельно ловить рыбу.

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