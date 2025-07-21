Хлопок бытового газа стал причиной пожара в многоэтажном доме в Новороссийске

Фото: телеграм-канал "МЧС Краснодарского края"

Пожар, предварительно, в многоэтажном жилом доме в Новороссийске произошел из-за хлопка бытового газа, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

"Прокуратурой города инициировано проведение надзорных мероприятий по установлению причин и условий произошедшего, в ходе которых будет дана оценка соблюдению требований законодательства", – заявили в надзорном ведомстве.

Сотрудники ведомства при наличии оснований по итогам проверки примут меры прокурорского реагирования.

Пятиэтажный жилой дом, расположенный на Анапском шоссе, загорелся в понедельник, 21 июля. Прибывшие на место сотрудники МЧС локализовали возгорание на площади в 300 квадратных метров.

Все жильцы были эвакуированы, угрозы для их жизни и здоровья нет. В ликвидации последствий происшествия задействованы 20 сотрудников МЧС и 8 единиц специальной техники.

