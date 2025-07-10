В "Сколкове" пройдет интенсив "Архипелаг-2025" по развитию беспилотных систем

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ежегодный проектно-образовательный интенсив "Архипелаг-2025" пройдет на форуме "Беспилотные системы: технологии будущего" на территории инновационного центра "Сколково" с 7 по 17 августа. Он организован в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Участники интенсива поделятся опытом и продемонстрируют инновационные идеи для развития отечественной отрасли беспилотных систем. Для гостей организуют образовательные программы, мастер-классы, лекции и соревнования дронов.

"Традиционно наша площадка "Архипелаг" не столько про то, чтобы рассказывать и показывать, сколько про то, чтобы взаимодействовать с технологиями, дронами и искусственным интеллектом. Поэтому мы отталкиваемся от тестирования технологических решений", – подчеркнул ректор "Университета 2035" Дмитрий Кайсин.

Участникам предложат разработать единую концепцию цифрового пространства для беспилотных устройств, спутников и робототехники. Также они обсудят развитие рынка и сформируют платформы для создания отраслевых программ "под ключ" для дружественных государств.

Отдельный блок отведут развитию в области биотехнологий. Помимо этого, участники смогут стать волонтерами инженерной школы.

В соревнованиях дронов примут участие более 50 компаний. Они будут проектировать, управлять и программировать беспилотники.

Кроме того, в рамках интенсива для гостей проведут шоу дронов. Зрителям покажут шахматные сражения, аэродуэли и произведения искусства. Вместе с тем посетителям предложат отправиться на выставку-конкурс "Дрон-гараж".

Международный форум "Беспилотные системы: технологии будущего" пройдет в Москве с 7 по 17 августа. В рамках него будут представлены ключевые достижения российской индустрии беспилотных и роботизированных систем.

В программе запланирована масштабная выставка дронов и комплексов для сельского хозяйства, лесного комплекса, строительства, транспорта, энергетики, торговли и городской среды.

