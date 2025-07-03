Собянин: в Москве пройдет форум "Беспилотные системы: технологии будущего"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Международный форум "Беспилотные системы: технологии будущего" пройдет в Москве с 7 по 17 августа. Его проведут в инновационном центре "Сколково", заявил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В рамках форума будут представлены ключевые достижения российской индустрии беспилотных и роботизированных систем. В программе запланирована масштабная выставка дронов и комплексов для сельского хозяйства, лесного комплекса, строительства, транспорта, энергетики, торговли и городской среды.



Также на форуме пройдет деловая программа с обсуждением ключевых для развития индустрии тем, в которые войдут разработка новых технологий, выстраивание кооперации и серийного производства, внедрение роботизированных систем в экономику, создание необходимой инфраструктуры и подготовка кадров.



Посетители форума смогут побывать на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг" платформы Национальной технологической инициативы и на международных состязаниях по беспилотным авиационным системам, где ученики школ, студенты и профессионалы посоревнуются в управлении беспилотниками, автономных полетах и доставке грузов.



"Форум объединит больше 1 тысячи компаний-участников и станет самым масштабным событием для разработчиков, производителей, эксплуатантов, ученых, инвесторов, регуляторов и всех тех, кто интересуется беспилотными технологиями и роботами", – добавил мэр столицы.

Ранее Собянин рассказал, какие профессии осваивают роботы, созданные в Москве. Они заменяют людей на опасных для здоровья производственных участках и избавляют от рутинных задач. По его словам, в столице продолжает развиваться робототехническая индустрия. В первом квартале этого года объем производства машин и оборудования, включая роботов, увеличился на 14,3% по сравнению с тем же периодом 2024 года.

