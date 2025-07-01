Собянин: движение по участку дублера Калужского шоссе откроется в этом году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Участок дублера Калужского шоссе от улицы Александры Монаховой до транспортной развязки Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе готов почти на 40%. Движение по его основному ходу планируется открыть в этом году, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Всего в рамках проекта будет построено более 6 километров дорог, включая участок МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт Остафьево, проектируемые проезды № 7190–7100Б и № 812, съезды на Проектируемый проезд № 7154, на улицу Сосенский Стан и с МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт Остафьево на боковой проезд.



Кроме того, как рассказал мэр столицы, путепровод над улицами Александры Монаховой и Бачуринской готов уже наполовину. Здесь будет по две полосы в каждом направлении. Также специалисты проведут реконструкцию Бачуринской улицы.



"С открытием нового участка у жителей ТиНАО появится альтернативный маршрут для выезда на трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, минуя Калужское шоссе. Таким образом, на соседних дорогах станет свободнее, а время в пути – короче", – подчеркнул Собянин.

Ранее на северо-востоке Москвы в районах Ростокино и Алексеевском стартовала модернизация транспортной инфраструктуры. Эти районы являются знаковыми, поскольку через них проходят ключевые транспортные артерии. Это, в частности, проспект Мира, Ярославское направление железной дороги, Московское центральное кольцо (МЦК) и Калужско-Рижская линия метро.

