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23 июля, 12:15

Происшествия

Пожар на Мытной улице произошел в квартире, где незаконно проживали мигранты

Пожар на Мытной улице произошел в квартире, где незаконно проживали мигранты

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Следствие установило, что причиной пожара в жилом доме на Мытной улице Москвы стало возгорание в помещении, где проживали нелегальные мигранты. В квартире было оборудовано не менее 17 спальных мест для незаконного проживания иностранных граждан.

Пожар произошел ночью и охватил две квартиры и балкон на 4 этаже. Один человек погиб, еще десять пострадали. Пожарные эвакуировали из подъезда 15 жильцов. При этом три человека выпрыгнули из окон, спасаясь от огня. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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