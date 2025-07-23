Пожар на Мытной улице произошел в квартире, где незаконно проживали мигранты

Следствие установило, что причиной пожара в жилом доме на Мытной улице Москвы стало возгорание в помещении, где проживали нелегальные мигранты. В квартире было оборудовано не менее 17 спальных мест для незаконного проживания иностранных граждан.

Пожар произошел ночью и охватил две квартиры и балкон на 4 этаже. Один человек погиб, еще десять пострадали. Пожарные эвакуировали из подъезда 15 жильцов. При этом три человека выпрыгнули из окон, спасаясь от огня. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы.

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