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17 июля, 18:54

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ТАСС: пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме на юге Москвы

Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме на юге Москвы – СМИ

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Огнеборцы ликвидировали открытое горение в жилом многоэтажном доме на юге Москвы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.

"Устанавливается общая площадь пожара", – сказал собеседник СМИ.

Квартира на 22-м этаже жилого дома загорелась в Чертанове Северном в четверг, 17 июля. Затем огонь перекинулся на соседнюю квартиру, при этом первичный очаг удалось локализовать.

Из дома эвакуировали шесть человек, включая двоих детей. В результате инцидента пострадали два человека – их в состоянии средней тяжести госпитализировали в НИИ СП имени Н. В. Склифосовского.

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