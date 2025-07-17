ТАСС: пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме на юге Москвы

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Огнеборцы ликвидировали открытое горение в жилом многоэтажном доме на юге Москвы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.

"Устанавливается общая площадь пожара", – сказал собеседник СМИ.

Квартира на 22-м этаже жилого дома загорелась в Чертанове Северном в четверг, 17 июля. Затем огонь перекинулся на соседнюю квартиру, при этом первичный очаг удалось локализовать.

Из дома эвакуировали шесть человек, включая двоих детей. В результате инцидента пострадали два человека – их в состоянии средней тяжести госпитализировали в НИИ СП имени Н. В. Склифосовского.

