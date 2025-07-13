31 человек отравился хлором в термальном комплексе Екатеринбурга

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В термальном комплексе "Баден-Баден" в Екатеринбурге хлором отравился 31 человек, сообщает пресс-служба Минздрава Свердловской области.

По информации ведомства, в региональный токсикоцентр доставили 19 человек, из которых 14 были госпитализированы. Состояние 13 пациентов оценивается врачами как легкой степени тяжести, еще одного человека – как средней степени тяжести. Кроме того, 12 человек находятся на амбулаторном лечении.

Как указал Минздрав, за медпомощью обратились работники комплекса, которые пожаловались на дезориентацию, слезотечение, одышку и тошноту. Предварительно, причиной симптомов стало отравление хлором.

В связи с произошедшим прокуратура проводит проверку. Сотрудники дадут правовую оценку соблюдению требований об охране здоровья и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после информации о массовом отравлении молодых людей на выпускном балу в Перми. По данным СМИ, с признаками пищевого отравления в медучреждения обратились более чем 30 выпускников. Это произошло после посещения ими банкетного зала, расположенного в Ленинском районе.