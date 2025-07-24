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24 июля, 22:15

Общество

В Москве зафиксировали рекордное число температурных перепадов за последний год

В Москве зафиксировали рекордное число температурных перепадов за последний год

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Синоптики отмечают, что погодные аномалии происходят все чаще. За год в Москве уже зафиксировали 20 температурных рекордов. В мае было 30 градусов, а 1 июля температура опускалась до 14.

Такие резкие скачки погоды климатологи связывают с глобальными изменениями и "разбалансировкой климата". Ученые также отмечают, что мегаполис сам влияет на погоду: за счет тепла и мощных восходящих потоков над городом чаще выпадают сильные осадки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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