"Вопрос спорный": В РФ предложили лицензировать владельцев собак опасных пород

В Госдуме предложили ввести лицензию для владельцев собак опасных пород. Депутат Амир Хамитов считает, что хозяева таких животных должны сдавать экзамен по дрессировке и безопасности, а также получать справку от психиатра.

Перечень потенциально опасных пород утвержден правительством и включает 12 пород, но кинологи отмечают: повести себя агрессивно может любая собака, все зависит от воспитания и ответственности хозяина.

Могут ли новые правила остановить случаи нападения домашних собак на людей? Кто несет ответственность за поведение животного – собака или ее владелец? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.