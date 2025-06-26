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26 июня, 22:15

Общество

Натуралист рассказал, где в столичном регионе обитают гадюки

Натуралист рассказал, где в столичном регионе обитают гадюки

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В столичном регионе, по словам натуралиста Александра Хабургаева, гадюки встречаются лишь в отдельных очагах, например, на территории национального парка "Лосиный остров". За пределами этих зон вероятность столкнуться со змеей крайне мала.

Специалисты советуют во время прогулок по лесу использовать высокую прорезиненную обувь, а ветки и листву раздвигать палкой. Если змея все же укусила – важно попытаться сфотографировать ее для врачей. Змеи в город не стремятся – их отпугивают вибрации, а в прохладную погоду они могут выползать на асфальт, чтобы согреться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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