Натуралист рассказал, где в столичном регионе обитают гадюки

В столичном регионе, по словам натуралиста Александра Хабургаева, гадюки встречаются лишь в отдельных очагах, например, на территории национального парка "Лосиный остров". За пределами этих зон вероятность столкнуться со змеей крайне мала.

Специалисты советуют во время прогулок по лесу использовать высокую прорезиненную обувь, а ветки и листву раздвигать палкой. Если змея все же укусила – важно попытаться сфотографировать ее для врачей. Змеи в город не стремятся – их отпугивают вибрации, а в прохладную погоду они могут выползать на асфальт, чтобы согреться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.