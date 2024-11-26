Эксперт назвал условия для содержания гуся в квартире

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Содержание гусей требует определенных условий: плотность размещения животных составляет 2 квадратных метра на особь. Также гусям обязательно нужен участок, где они смогут гулять, рассказал кандидат сельскохозяйственных наук Александр Никишов телеканалу Москва 24.

Питаются гуси травой или зерном, по два килограмма зеленной массы в день, а также минимум дважды в неделю они должны принимать белок, например в мясном фарше. В доступе всегда должно быть много воды: гусь может выпить от 1 до 3 литров за день.

Кроме того, температура в квартире должна находиться на уровне от 13 до 14 градусов тепла. При этом мытье гусей необходимо проводить 2–3 раза в неделю и дважды в год птице нужно принимать противоглистные препараты.

Однако подобные условия не мешают появившемуся тренду на гусей, которых горожане заводят в квартирах. Птицам покупают одежду по сезону, украшения, даже памперсы. Одомашненных птиц можно встретить на поводке на детской площадке или на улицах.

"Я очень люблю гусей. Но у нас, к сожалению, ни дачи, ни деревни нет. Вот муж наконец подарил мне гусенка на 8 Марта. Мы поехали в Коломну на ферму. Сняли дом там, нам позвонили, сказали: "Гусята вылупились, приезжайте, выбирайте". Я вытащила из коробки самого большого, только-только они вылупились, все пищали. Даже не стояли на лапах", – рассказала телеканалу хозяйка гуся Анна Николаева.

Ее гусь Василий обитает в квартире в жилом комплексе. Там он стал местной знаменитостью: каждый выход в свет привлекает внимание и взгляды прохожих, не обходится и без кадров на телефон.

Однако гуси считаются агрессивными птицами, а также бывают очень громкими, что может не понравиться соседям, в Москве действует закон о тишине. Так, с 07:00 до 23:00 уровень шума в квартирах должен ограничиваться 5 децибелами, а в ночные часы, с 23:00 до 07:00, не превышать 45 децибел.

Кроме того, в столице предусмотрен штраф за несоблюдение требований к содержанию животных по статье 5.1 КоАП. Для граждан он составляет от 1,5 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 15 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 15 до 30 тысяч рублей.

В то же время в случае загрязнения животными мест общего пользования в многоквартирных домах гражданам придется заплатить максимум 2 тысячи рублей, должностным лицам – 3 тысячи рублей.

При нападении животными на человека, допущенном по неосторожности с причинением вреда здоровью, штраф вырастет до 5 и 10 тысяч рублей для граждан и должностных лиц соответственно.

"Если животное воет, издает крики, нарушает покой, то собственнику животного будет выписано предупреждение. <...> Хозяин животного обязан обеспечить покой своим соседям. Если у него животное очень шумное и если он уже на предупреждение не реагирует, тогда он будет подвергнут административному наказанию", – добавил адвокат Максим Блинов.

Между тем гуся в кроссовках заметили посетители одного из ТЦ в столичных Кузьминках. Видео распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, как женщина ведет гуся на поводке по торговому залу. Сам питомец передвигается по полу в небольших кроссовках.

Это уже не первый раз, когда в столице замечают гусей на поводке. Ранее зрители Москвы 24 прислали другой ролик, в котором животное также прогуливалось по улице в ботиночках.