Стервятники поселились в Московском зоопарке

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Два краснокнижных стервятника поселились в Московском зоопарке. Этих птиц не было на экспозиции более 50 лет, заявила РИА Новости гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова.

По ее словам, посетители могут увидеть пернатых на Новой территории. Вольер расположен рядом с вольером росомахи. Одному стервятнику примерно год, второму около пяти лет.

Как рассказала Акулова, цвет оперения зависит от возраста: у более молодых особей темный окрас, а взрослые птицы почти белого цвета с серо-коричневыми вкраплениями. Пол поселившихся в Московском зоопарке стервятников пока не известен.

Они приехали в столицу из южного парка птиц "Малинки". Особи, уточнила гендиректор зоосада, отлично уживаются друг с другом. Специалисты их кормят мясом и рыбой, также им дают витаминно-минеральные добавки.

Акулова напомнила, что стервятники встречаются в Африке, умеренных широтах Европы и Азии, прежде всего в средиземноморском регионе и в Индии. В России птица обитает на Кавказе, там сохранилось всего несколько десятков пар.

Взрослые особи достигают размера 60–70 сантиметров и массы до 2,2 килограмма. Питаются птицы падалью, иногда в небольшом количестве едят фрукты.

Ранее в Московском зоопарке на свет появились девять детенышей дагестанского тура. Из них шесть самок и три самца. В настоящее они время они питаются материнским молоком, активно растут, осваивают нижние и средние ярусы горки в вольере.