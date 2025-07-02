Агроном Воробьев назвал способ спасти урожай от птиц

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Специальная защитная сетка – единственный действенный способ спасения урожая от птиц. Таким мнением с Москвой 24 поделился биолог, агроном Михаил Воробьев.

По его словам, созревшие фрукты и ягоды моментально привлекают птиц. Особенно часто урожай страдает из-за скворцов, дроздов и ворон.





Михаил Воробьев биолог, агроном Самый действенный способ сохранить урожай в этом случае – укрыть грядки и деревья специальной защитной сеткой от птиц или использовать любую строительную сетку. Главное, чтобы она была с мелкими ячейками, в которые птицы не смогут просунуть голову.

Развешивать на деревьях блестящие предметы и мишуру, а также ставить пугало возле грядок практически бесполезно, обратил внимание эксперт.

"Птицы очень быстро ко всему этому антуражу привыкают и буквально через несколько дней продолжают есть урожай. Не особо помогают и звуковые отпугиватели, имитирующие голоса хищных птиц", – пояснил Воробьев.

При этом обмануть пернатых можно, посадив белоплодные сорта клубники и земляники. Птицы клюют эти ягоды, только когда они красные, а белые считают недозревшими, заключил агроном.

Ранее эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова назвала эффективные способы борьбы с тлей на даче. В частности, помочь может раствор из темного хозяйственного мыла, которым затем надо опрыскать растение.

