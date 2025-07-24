24 июля, 14:31Общество
Ливень обрушился на Москву
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил, что сильный дождь с грозой сохранится до конца дня.
Из-за ливня для езды по городу лучше использовать метрополитен. Если поездки на личном автомобили не избежать, то ее следует отложить на более позднее время, после 19:00.
Также автолюбителей призвали избегать резких маневров, не отвлекаться на телефон во время движения, не парковать авто под деревьями и быть аккуратным на подъемах и спусках с мостов и эстакад.
Ожидается, что температура днем в Москве составит от 25 до 27 градусов, а в Подмосковье столбики термометров достигнут 22–27 градусов. При этом атмосферное давление в Московской области зафиксируется на уровне 742 миллиметров ртутного столба.