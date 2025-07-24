Ливень обрушился на Москву

Ливень с грозой и шквалистым ветром обрушился на Москву. В некоторых районах столицы ветер настолько сильный, что деревья клонятся к земле.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил, что сильный дождь с грозой сохранится до конца дня.

Из-за ливня для езды по городу лучше использовать метрополитен. Если поездки на личном автомобили не избежать, то ее следует отложить на более позднее время, после 19:00.

Также автолюбителей призвали избегать резких маневров, не отвлекаться на телефон во время движения, не парковать авто под деревьями и быть аккуратным на подъемах и спусках с мостов и эстакад.



По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Поэтому пешеходам рекомендовано обходить шаткие конструкции и и не оставлять детей без присмотра. Из-за грозы в столичном регионе действует желтый уровень опасности, предупреждение актуально до 18:00 24 июля.

Ожидается, что температура днем в Москве составит от 25 до 27 градусов, а в Подмосковье столбики термометров достигнут 22–27 градусов. При этом атмосферное давление в Московской области зафиксируется на уровне 742 миллиметров ртутного столба.

