До 27 градусов тепла, дождь и гроза ожидаются в Москве 24 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в Москве 24 июля составит 25–27 градусов, передает Гидрометцентр России.

В столице ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. В отдельных районах города возможна гроза.

В Подмосковье воздух прогреется до 22–27 градусов. В некоторых районах возможны осадки и гроза. На территории региона будет дуть северный ветер, скорость которого составит 6–10 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 742 миллиметра ртутного столба.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве 26 и 27 июля и в начале следующей недели ожидается теплая и солнечная погода. При этом в столице продолжатся кратковременные дожди, связанные с приближением очередного атлантического циклона.

Также по данным синоптика прогностического центра "Метео" Александра Ильина, в начале августа в Подмосковье снова пройдут проливные дожди. Осадки начнутся 4–5 августа, а столбики термометров покажут 23–28 градусов.