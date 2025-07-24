Ливень, гроза и шквалистый ветер обрушатся на Москву

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ливень, гроза, шквалистый ветер с порывами до 15 метров в секунду обрушатся на Москву 24 июля, передает пресс-служба столичного управления МЧС.

Автомобилистов призвали парковать авто в безопасных местах и быть внимательными за рулем, а пешеходам стоит обходить шаткие конструкции и рекламные щиты и не оставлять детей без присмотра.

"Будьте внимательны и осторожны! Берегите себя и своих близких!" – призвали в ведомстве.

При необходимости граждане могут обратиться по телефонам 101 или 112, либо по единому телефону доверия столичного МЧС 8 (495) 637-31-01.

Из-за грозы в столичном регионе объявлен желтый уровень опасности, говорится на сайте Гидрометцентра РФ. В Москве предупреждение действует с 12:00 до 18:00 24 июля, а в Подмосковье – до 21:00.

В свою очередь, ЦОДД рекомендовал из-за дождя для поездок использовать метро. Если поездок на автомобиле не избежать, то следует их отложить на более позднее время, после 19:00.

Сейчас дорожная ситуация в столице оценивается в 5 баллов. Интенсивное движение наблюдается на внешней стороне Садового кольца от Сухаревской площади до улицы Новый Арбат, на внешней стороне ТТК от Беговой улицы до Кутузовского проспекта и на Можайском шоссе от МКАД до Аминьевского шоссе. Свободно движение на Каширском, Варшавском и Щелковском шоссе.

На загруженность на столичных дорогах могут повлиять погодные условия, ограничения движения, ремонт, а также дорожно-транспортные происшествия.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что в Москве пройден климатический пик лета. По его словам, согласно новым климатическим данным, рассчитанным с 1991 по 2020 год, самые жаркие дни в столице приходятся на 16–23 июля, когда среднесуточная температура поднимается до 19,8 градуса тепла.

По прогнозу Леуса, с 24 июля столбики термометров будут постепенно снижаться на доли градуса. Но это не значит, что природа завершает летние процессы. Например, 25 июля ожидается, что дожди прекратятся и в городе температура воздуха вновь поднимется до 30 градусов.