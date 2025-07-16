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16 июля, 11:30

Мэр Москвы

Собянин: более 90 тыс человек сдали ЕГЭ в Москве в этом году

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Более 90 тысяч выпускников московских школ сдали ЕГЭ в этом учебном году. Сергей Собянин поздравил выпускников с успешным окончанием экзаменов в своем телеграм-канале. Он отметил, что Москва второй год подряд стала единственным регионом, где выпускник показал максимальный результат – 400 баллов.

В этом году 100 баллов по одному предмету получили 1 651 москвич, 104 ученика набрали 200 баллов за два экзамена, а 4 выпускника – 300 баллов за три дисциплины. Мэр подчеркнул, что такие достижения стали возможны благодаря особому подходу к подготовке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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