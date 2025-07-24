ЦППК будет бесплатно раздавать воду 24 и 25 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ЦППК организовала бесплатную раздачу воды 24 и 25 июля, рассказали в телеграм-канале перевозчика.

Получить воду можно будет с 14:00 до 17:00 на Белорусском, Киевском, Курском, Казанском, Савеловском, Павелецком и Ярославском вокзалах, а также на станции МЦД-2 Тушинская.

В компании добавили, что будут ждать в местах отправления своих поездов.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщала, что 26 и 27 июля, а также в начале следующей недели в столице ожидается теплая и солнечная погода. Одновременно с этим продолжатся кратковременные дожди, они связаны с приближением очередного атлантического циклона.

Однако в начале августа в столицу снова придут сильные дожди. За первую половину месяца количество осадков в сутки будет достигать 12–20 миллиметров, отмечал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин. При этом температура составит 23–28 градусов.

