Синоптик Вильфанд: повышение температуры в Подмосковье ожидается 25 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Московской области начнет повышаться в пятницу, 25 июля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

Синоптик отметил, что воздух в Подмосковье может прогреться до 30 градусов в пятницу и в выходные дни. По всему региону ожидается переменная облачность и солнечная погода. В Москве будет преимущественно 25–30 градусов.

Вильфанд добавил, что 23 и 24 июля температура в Подмосковье составит 23–25 градусов. Ночью температура будет опускаться до 16–18 градусов. В течение всей недели возможны слабые кратковременные дожди.

"Вполне симпатичная погода в пределах нормы третьей декады июля", – заключил синоптик.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что среда, 23 июля, завершит период самых теплых дней в Москве. Самые жаркие дни в столице приходятся на 16–23 июля, когда среднесуточная температура поднимается до 19,8 градуса тепла.

Также в Московской области завершился период интенсивных ливней. Это произошло после того, как 21 июля в столице выпало рекордное количество осадков. Синоптики ожидают, что следующие дожди будут менее интенсивными.