Сергей Собянин: колледжи Москвы в этом году окончили более 30 тыс человек

Дипломы столичных колледжей в этом году получили более 30 тысяч человек. Выпускников в своем телеграм-канале поздравил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что вместе с дипломами молодые люди получили востребованные профессии. Многие из выпускников уже работают по специальности, вносят свой вклад в развитие города.

В настоящее время колледжи Москвы – это продвинутые образовательные площадки. Программа в них построена так, что студенты получают одновременно и знания, и практические навыки, подчеркнул градоначальник.

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