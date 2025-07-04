04 июля, 16:30Мэр Москвы
Сергей Собянин: колледжи Москвы в этом году окончили более 30 тыс человек
Дипломы столичных колледжей в этом году получили более 30 тысяч человек. Выпускников в своем телеграм-канале поздравил Сергей Собянин.
Мэр отметил, что вместе с дипломами молодые люди получили востребованные профессии. Многие из выпускников уже работают по специальности, вносят свой вклад в развитие города.
В настоящее время колледжи Москвы – это продвинутые образовательные площадки. Программа в них построена так, что студенты получают одновременно и знания, и практические навыки, подчеркнул градоначальник.
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