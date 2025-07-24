Москвичей предупредили о ливне до вечера 24 июля

Фото: ТАСС/Вероника Зорина

Сильный ливень и очень сильный дождь местами сохранятся в Москве до 22:00 четверга, 24 июля. Об этом предупреждает пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

В связи с непогодой в МЧС посоветовали гражданам быть внимательными за рулем и не парковаться в опасных местах. Пешеходам стоит обходить шаткие конструкции и рекламные щиты и не оставлять детей без присмотра.

"Будьте внимательны и осторожны! Берегите себя и своих близких!" – подчеркнули в ведомстве.

Горожанам напомнили, что при необходимости можно звонить по телефонам 101 или 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС РФ по Москве 8 (495) 637-31-01.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) призвали горожан соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на телефон во время движения. Средняя скорость потока составляет 38 километров в час, тогда как движение оценивается в 6 баллов.

В четверг возможны локальные ограничения движения в центре, на западе и на юго-западе Москвы. Вечером не исключены локальные ограничения на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце, МКАД и вылетных магистралях в сторону области.

"На движение могут повлиять локальные ограничения движения, снижение скорости из-за неблагоприятных погодных условий, мелкие ДТП и ремонтные работы на дороге", – добавили в ЦОДД, напомнив, что о сломанном знаке, светофоре можно сообщить по номеру 3210.

Из-за грозы в Москве и Московской области продлили желтый уровень погодной опасности. Ранее предупреждение действовало до 18:00 24 июля, но теперь Гидрометцентр продлил его до 00:00 25 июля.

"Местами сильный дождь, ливень, гроза, при грозе шквалистое усиление ветра до 15 метров в секунду", – говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра РФ.

Ливень с грозой и шквалистым ветром уже обрушился на некоторые районы Москвы. Ветер был настолько сильным, что деревья клонились к земле. Из-за непогоды для езды по городу лучше использовать метрополитен. Если поездки на личном автомобили не избежать, то ее следует отложить на более позднее время, после 19:00.

