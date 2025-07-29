В Госдуме предложили запретить подросткам покупать топливо и кататься на питбайках

В России подросткам могут запретить покупать топливо и кататься на питбайках. Соответствующие законопроекты разрабатывают в Госдуме.

Запрет предлагается распространить на россиян в возрасте до 16 лет, у которых нет водительских прав.

Причиной обсуждения стал резкий рост ДТП с участием несовершеннолетних на данном виде транспорта. Согласно статистике, в 2025 году в авариях с питбайками пострадали более 2 тысяч человек, погибли свыше 30 подростков. Количество происшествий увеличилось на 30%.

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