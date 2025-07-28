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28 июля, 03:54

Политика

Рубио заявил, что Камбоджа и Таиланд вскоре начнут переговоры в Малайзии

Фото: ТАСС/AP/Mandel Ngan

Переговоры по прекращению огня между Камбоджей и Таиландом вскоре начнутся в Малайзии. Об этом сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в соцсети X.

По его словам, встреча делегаций пройдет на высоком уровне. Сотрудники госдепартамента США уже находятся в Малайзии для содействия переговорам. Также за их ходом следит президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Вооруженное столкновение между Таиландом и Камбоджей произошло на спорной территории 24 июля. При этом обвинения в первых выстрелах поступили от обеих стран.

Тайская сторона заявила, что противник открыл огонь у храма Та Моан Тхом. В Минобороны Камбоджи данные действия назвали самообороной. После этого взаимные атаки продолжились.

На фоне обстрелов исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай заявил, что конфликт с Камбоджей может перерасти в войну.

Позже Трамп сообщил, что лидеры Таиланда и Камбоджи выразили желание остановить огонь. При этом он добавил, что США не намерены заключать торговые сделки с этими странами, пока они не прекратят вооруженный конфликт.

Новости мира: Трамп заявил о желании Таиланда и Камбоджи прекратить огонь

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