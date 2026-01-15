ДТП произошло на СВХ в районе пересечения с шоссе Энтузиастов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два автомобиля столкнулись на внутренней стороне Северо-Восточной хорды в районе пересечения с шоссе Энтузиастов. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На место прибыли сотрудники оперативных служб. В настоящий момент обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Водителей предупредили, что движение на этом участке затруднено на 1 километр. Машины проезжают по 2 полосам из 4. Автомобилистов призвали выбирать пути объезда.

Ранее в районе Бирюлево Западное произошло ДТП с участием электробуса маршрута с891 и легкового автомобиля. Водитель автомобиля не предоставил преимущество электротранспорту при съезде со второстепенной дороги. Пассажиры не пострадали.