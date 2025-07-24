МИД Таиланда: в результате атаки камбоджийских "Градов" есть погибшие

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Войска Камбоджи ударили реактивными системами залпового огня БМ-21 "Град" по гражданским объектам на территории Таиланда. В результате атаки есть погибшие, заявил официальный представитель МИД Таиланда Никондет Пхалангкун.

"В том числе был нанесен удар по местной больнице в приграничном районе. На всех гражданских объектах, атакованных камбоджийской ракетной артиллерией, есть убитые и раненые", – приводит слова дипломата РИА Новости.

Пхалангкун также добавил, что число пострадавших в настоящий момент уточняется.

Вместе с тем власти четырех провинций Таиланда у границы с Камбоджей объявили эвакуацию местных жителей, сообщает местное издание Nation. По данным СМИ, речь идет о провинциях Сурин, Бурирам, Сисакет и Убонратчатхани.

Ситуацию также прокомментировали в Ассоциации туроператоров России (АТОР), отметив, что курортные локации в Таиланде находятся далеко от границы.

"В Камбоджу массового турпотока нет. Разве что индивидуалы. <…> Приграничная область с Камбоджей – не курортная область", – цитирует ТАСС сообщение организации.

Находящиеся в Таиланде российские туристы в безопасности, добавили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Как пояснила гендиректор одного из туроператоров Ирина Сетун, районы, традиционно посещаемые российскими туристами, значительно удалены от зоны конфликта.

"Все экскурсии в Камбоджу, ранее пользовавшиеся спросом, отменены с момента возникновения напряженности на границе", – подчеркнула она.

О вооруженном столкновении на спорной границе между Камбоджей и Таиландом стало известно утром 24 июля. Военные двух стран обвинили друг друга в совершении первых выстрелов.

Тайская сторона утверждает, что Камбоджа открыла огонь у храма Та Моан Тхом. Представитель министерства обороны Камбоджи, в свою очередь, назвал действия государства самообороной. Таиланд принял решение о закрытии всех пограничных пунктов с Камбоджей.