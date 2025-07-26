Трамп заявил о желании Таиланда и Камбоджи прекратить огонь

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Лидеры Таиланда и Камбоджи выразили желание остановить огонь. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

"Я только что поговорил с исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда, и это был очень хороший разговор. Таиланд, как и Камбоджа, хочет немедленного прекращения огня и мира", – указал он.

При этом, по словам главы Белого дома, Вашингтон не намерен заключать торговые сделки с этими странами, пока между ними продолжается вооруженный конфликт.

Вооруженное столкновение произошло на спорной границе между Таиландом и Камбоджей 24 июля. При этом обвинения в первых выстрелах поступили от обеих стран.

Тайская сторона заявила, что Камбоджа открыла огонь у храма Та Моан Тхом. В Минобороны Камбоджи данные действия назвали самообороной. После этого взаимные атаки продолжились.

В четырех провинциях Таиланда началась эвакуация местных жителей. Российское посольство призвало соотечественников, которые находятся в Камбодже, отказаться от посещения приграничья.

Исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай сказал, что конфликт с Камбоджей может перерасти в войну.

