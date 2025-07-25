Таиланд ввел военное положение в 8 провинциях на границе с Камбоджей

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Таиланд ввел военное положение в восьми районах на границе с Камбоджей на фоне эскалации напряженности. Об этом сообщает телеканал Thai PBS со ссылкой на военное командование пограничной обороны Таиланда.

"Командование войсками пограничной обороны в провинциях Чантхабури и Трат объявило о введении военного положения в некоторых районах провинций, которое вступает в силу немедленно, после того, как Камбоджа применила силу для вторжения в Таиланд вдоль границы", – передает News.ru заявление командования.

Вооруженное столкновение произошло на спорной границе между Таиландом и Камбоджей 24 июля. При этом обвинения в первых выстрелах поступили от обеих стран.

Тайская сторона заявила, что Камбоджа открыла огонь у храма Та Моан Тхом. В Минобороны Камбоджи данные действия назвали самообороной. После этого взаимные атаки продолжились.

В четырех провинциях Таиланда началась эвакуация местных жителей. Российское посольство призвало соотечественников, которые находятся в Камбодже, отказаться от посещения приграничья.

По данным тайского Минздрава, из-за столкновений погибли не менее 14 мирных жителей и один военный, также 46 человек получили ранения. В свою очередь, исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай сказал, что конфликт с Камбоджей может перерасти в войну.