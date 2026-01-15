Столичные власти выделили свыше 105 гектаров земли для реализации МаИП в ТиНАО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В 2025 году Москва предоставила 18 земельных участков общей площадью свыше 105 гектаров для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) на территории ТиНАО. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Общая площадь планируемых объектов недвижимости превысит 550 тысяч квадратных метров", – рассказал вице-мэр.

По его словам, МаИП позволяют не только освоить свободные городские территории, но и увеличить число рабочих мест, развить инфраструктуру Москвы и нарастить инвестиции в экономику города.

Кроме того, назначение объектов, возводимых в рамках масштабных проектов, определяется на основе потребностей жителей там, где не хватает магазинов, мест для отдыха или рабочих мест, возводят производства, общественно-деловые здания, торговые центры, спорткомплексы и образовательные учреждения.

"Выделение земельных участков – это шаг навстречу инвесторам и возможность ускорить реализацию важных социальных проектов на всей территории Москвы", – указала руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

В 2025 году на территории ТиНАО выделили 6 участков площадью свыше 42 гектара для возведения многофункциональных комплексов. Кроме того, еще 8 территорий площадью 72,5 гектара передали для культурных и образовательных объектов, а также производственных комплексов.

Например, в Краснопахорском районе на территориях в свыше 27,5 гектара инвесторы возведут два предприятия строительной и пищевой промышленности. В Филимонковском районе появится детско-взрослая поликлиника на 750 посещений за смену.

Ранее сообщалось, что с начала 2024 года в ТиНАО построили 34 образовательных объекта. Только в 2025-м появилось 15 школ и детских садов. В них удалось создать более 11 тысяч мест для учащихся. Новые объекты возводят за счет как бюджетных, так и внебюджетных средств.

