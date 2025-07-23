Популярность питбайков выросла среди московских подростков. Горожане жалуются на шумные ночные гонки и трюки, которые устраивают не на специально оборудованных трассах, а во дворах, на тротуарах и дорогах жилых районов.

Питбайки считаются спортивным инвентарем и, в соответствии с правилами, могут использоваться только на пересеченной местности или специализированных трассах. Выезд на дороги общего пользования запрещен и карается штрафом от 5 до 15 тысяч рублей.

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