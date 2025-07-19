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19 июля, 22:30

Транспорт

В столице снизилось число ДТП с участием электросамокатов

В столице снизилось число ДТП с участием электросамокатов

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В столице удалось снизить число ДТП с участием электросамокатов. По статистике прошлых лет, чаще всего в аварии попадали дети и подростки, которые, несмотря на запрет, получали доступ в сервис.

С этого года арендовать самокат в Москве можно только после верификации с помощью MOS-ID. Для этого нужна полная учетная запись на портале mos.ru. Единая верификация через mos.ru позволит выявлять аккаунты подростков и систематических нарушителей и блокировать им доступ к аренде.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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