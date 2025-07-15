15 июля, 13:32Происшествия
Прокуратура проверит сообщения о нарушениях температурного режима в поездах
Фото: depositphotos/Sonyachny
Правоохранители инициировали проверку после сообщений о нарушении температурного режима в поездах дальнего следования южного направления, передает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
"Транспортные прокуроры ежедневно осуществляют мониторинг указанной ситуации в целях обеспечения прав пассажиров", – говорится в сообщении.
Ведомство отметило, что вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет рассмотрен по результатам проведенных мероприятий.
Пассажиры, чьи права были нарушены, могут обратиться к дежурному прокурору ведомства по номеру 8 (916) 555-23-57.
Ранее Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с распространяющейся в СМИ информацией об отравлении пассажиров теплохода "Николай Карамзин". СМИ сообщали, что там отравились свыше 30 человек.
Позже Роспотребнадзор обнаружил норовирус у 37 пассажиров круизного лайнера. По итогам проверки специалисты обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований во время организации питания пассажиров. Например, в пищеблоке судна работали повара и официанты с признаками кишечной инфекции.