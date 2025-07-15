Прокуратура проверит сообщения о нарушениях температурного режима в поездах

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Правоохранители инициировали проверку после сообщений о нарушении температурного режима в поездах дальнего следования южного направления, передает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

"Транспортные прокуроры ежедневно осуществляют мониторинг указанной ситуации в целях обеспечения прав пассажиров", – говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет рассмотрен по результатам проведенных мероприятий.

Пассажиры, чьи права были нарушены, могут обратиться к дежурному прокурору ведомства по номеру 8 (916) 555-23-57.

Ранее Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с распространяющейся в СМИ информацией об отравлении пассажиров теплохода "Николай Карамзин". СМИ сообщали, что там отравились свыше 30 человек.

Позже Роспотребнадзор обнаружил норовирус у 37 пассажиров круизного лайнера. По итогам проверки специалисты обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований во время организации питания пассажиров. Например, в пищеблоке судна работали повара и официанты с признаками кишечной инфекции.