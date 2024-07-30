Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июля, 19:30

Транспорт

Московская транспортная прокуратура обнаружила нарушения при проверке поездов ЦППК

Московская транспортная прокуратура обнаружила нарушения при проверке поездов ЦППК

Беспилотный трамвай проехал по столичным путям 400 км

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о комплексном благоустройстве набережных реки Яузы

"Техно": сервис аренды китайских и отечественных электромобилей появился в Москве

Новости часа: Собянин сообщил, какие мосты и переходы отремонтируют до конца 2024 года

Правительство РФ установило экспериментальный правовой режим для беспилотных трамваев

Нелегально попавшие в Россию китайские автомобили Zeekr будут блокировать

"Техно": новый каршеринговый сервис запустили в Москве

Пассажиры поезда "Таврия" до Евпатории пожаловались на плохие условия в вагонах

Новости часа: более 500 тыс человек посетили открытые бассейны с начала лета

Сотрудники Московской межрегиональной транспортной прокуратуры выявили неработающие системы вентиляции в поездах Центральной пригородной пассажирской компании. Нарушения обнаружили в ходе проверки.

Помимо плохой вентиляции, в вагонах также были отмечены случаи превышения допустимых показателей уровня влажности воздуха и неработающие информационные табло. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика