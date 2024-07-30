30 июля, 19:30Транспорт
Московская транспортная прокуратура обнаружила нарушения при проверке поездов ЦППК
Сотрудники Московской межрегиональной транспортной прокуратуры выявили неработающие системы вентиляции в поездах Центральной пригородной пассажирской компании. Нарушения обнаружили в ходе проверки.
Помимо плохой вентиляции, в вагонах также были отмечены случаи превышения допустимых показателей уровня влажности воздуха и неработающие информационные табло. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.