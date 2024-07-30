Московская транспортная прокуратура обнаружила нарушения при проверке поездов ЦППК

Сотрудники Московской межрегиональной транспортной прокуратуры выявили неработающие системы вентиляции в поездах Центральной пригородной пассажирской компании. Нарушения обнаружили в ходе проверки.

Помимо плохой вентиляции, в вагонах также были отмечены случаи превышения допустимых показателей уровня влажности воздуха и неработающие информационные табло. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

