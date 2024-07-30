Станция "Коммунарка" Сокольнической линии метро изменит название на "Новомосковскую". Обновленная навигация появится по всему метрополитену, сообщили в Дептрансе.

В столичном департаменте транспорта также отметили, что "Новомосковская" отразит значимость первого пересадочного узла метро в ТиНАО. Название "Коммунарка" перенесут на станцию Троицкой линии метро: данная платформа будет находиться ближе к одноименному многопрофильному клиническому центру и поселку в исторических границах.

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