Первые итоги работы сервиса "Лист ожидания" подвели в РЖД

В РЖД подвели первые итоги работы сервиса "Лист ожидания", который был запущен в июне. Он позволяет купить билеты на поезд, которые уже были распроданы, но вновь поступили в продажу, если появились места.

Всего за месяц работы такой услуги к ней обратились уже около 600 тысяч раз. На данный момент воспользоваться услугой можно на сайте РЖД и в веб-приложении, позже она будет доступна и на мобильной платформе.

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