Собянин: более 1,5 тыс комплексов видеоаналитики ЦОДД установлено в столице

Количество ДТП на МКАД сократилось на 20% за три года. Сделать движение в Москве безопаснее помогают умные камеры.

В своем телеграм-канале Сергей Собянин отметил, что на данный момент на МКАД, МСД и других столичных магистралях установлено более полутора тысяч комплексов видеоаналитики ЦОДД. Такая система непрерывно анализирует ситуацию на дорогах и выявляет различные инциденты. Информация быстро поступает оператору, который вызывает на место происшествия нужную службу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

