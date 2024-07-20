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Новости

Новости

20 июля, 09:30

Новости

Собянин: более 1,5 тыс комплексов видеоаналитики ЦОДД установлено в столице

Собянин: более 1,5 тыс комплексов видеоаналитики ЦОДД установлено в столице

Собянин: началось строительство станции метро "Рублево-Архангельское"

Новости часа: Собянин объявил о начале строительства станции метро "Рублево-Архангельское"

Собянин: началось строительство станции метро "Рублево-Архангельское"

Новости часа: Собянин объявил о начале строительства станции метро "Рублево-Архангельское"

Новости часа: Cобянин дал старт строительству станции метро "Рублево-Архангельское"

Новости часа: началось строительство станции метро "Рублево-Архангельское"

Новости часа: мэр Москвы сообщил о благоустройстве территорий в кварталах реновации

Cобянин дал старт строительству станции метро "Рублево-Архангельское"

Мэр Москвы сообщил о благоустройстве территорий в кварталах реновации

Количество ДТП на МКАД сократилось на 20% за три года. Сделать движение в Москве безопаснее помогают умные камеры.

В своем телеграм-канале Сергей Собянин отметил, что на данный момент на МКАД, МСД и других столичных магистралях установлено более полутора тысяч комплексов видеоаналитики ЦОДД. Такая система непрерывно анализирует ситуацию на дорогах и выявляет различные инциденты. Информация быстро поступает оператору, который вызывает на место происшествия нужную службу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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