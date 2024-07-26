Пробег вагонов Московского метрополитена превысил 550 млн км за полгода

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Пробег вагонов Московского метрополитена с января по июнь текущего года составил 554 миллиона километров, что на 9,4% больше, чем за аналогичный период 2023-го, и на 16,2% – 2020-го. Об этом столичный Дептранс со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова сообщает в телеграм-канале.

Нынешний показатель почти в четыре раза больше, чем расстояние от Земли до Солнца. Такого удалось добиться благодаря расширению сети метро и увеличению интенсивности движения поездов с помощью новых технологий, рассказали в департаменте.

Ликсутов отметил, что один из результатов работы – стабильный рост показателя суммарного пробега вагонов. Благодаря этому горожане тратят меньше времени на ожидание поезда, а в вагонах появляется больше свободных мест.

"Недавно сократили интервалы движения на БКЛ в часы пик. А к 2030 году планируем открыть 39 новых станций", – добавил заммэра.

Ранее сообщалось, что с 2011 года были реконструированы пять электродепо для столичного метрополитена. Также за это время в городе построили еще семь таких инфраструктурных комплексов. В городе появились депо "Аминьевское", "Митино", "Братеево", "Нижегородское", "Лихоборы", "Солнцево" и "Руднево". До конца следующего года столичные власти планируют достроить депо "Южное" и "Столбово", до 2030-го в Москве должны появиться комплексы "Троицкое", "Ильинское" и "Бирюлевское".