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20 июля, 15:15

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Собянин рассказал о применяемых технологиях при проектировании и строительстве метро

Собянин рассказал о применяемых технологиях при проектировании и строительстве метро

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В строительстве московского метро используют передовые технологии. Сергей Собянин в своем в телеграм-канале поделился информацией о применяемых инновациях, в их числе виброгасящие конструкции пути для защиты зданий от шума и вибраций.

Применяется также информационное моделирование. Оно позволяет делать виртуальное строительство станций. Технология помогает обнаружить ошибки, которые могут возникнуть при реальном возведении объекта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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