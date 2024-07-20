20 июля, 15:15Новости
Собянин рассказал о применяемых технологиях при проектировании и строительстве метро
В строительстве московского метро используют передовые технологии. Сергей Собянин в своем в телеграм-канале поделился информацией о применяемых инновациях, в их числе виброгасящие конструкции пути для защиты зданий от шума и вибраций.
Применяется также информационное моделирование. Оно позволяет делать виртуальное строительство станций. Технология помогает обнаружить ошибки, которые могут возникнуть при реальном возведении объекта.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.