Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июля, 08:00

Транспорт

"Мой район. Новости": станцию "Тютчевская" откроют осенью 2024 года

"Мой район. Новости": станцию "Тютчевская" откроют осенью 2024 года

Поезда Савеловского и Белорусского направлений будут ходить по измененному расписанию

"Мой район. Новости": электробусы вышли на маршрут 641 в Москве

Пассажиры совершили миллиард поездок на МЦД

"Аэроэкспресс" перестанет перевозить пассажиров в аэропорт Внуково с 1 августа

Власти Москвы призвали автомобилистов быть осторожными во время грозы

Конкурс "Лучший водитель такси Москвы – 2024" прошел на ВДНХ

Новости часа: новые выделенные полосы появились в пяти округах Москвы

Новости часа: в районе Ново-Переделкино появится многофункциональный спортивный кластер

Движение перекрыто из-за концерта рядом со стадионом "Лужники" 27 июля

Осенью 2024 года у жителей поселка Мосрентген появится метро. На Троицкой линии откроют первую станцию за МКАД – "Тютчевскую". Более 150 тысяч жителей местных районов смогут строить новые маршруты, экономить в дороге до 40 минут ежедневно и за 10 минут добираться до пересадки на станцию БКЛ "Новаторскую".

Кроме того, разгрузится пассажиропоток на соседней станции метро "Теплый Стан". Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
транспортметровидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика