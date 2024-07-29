"Мой район. Новости": станцию "Тютчевская" откроют осенью 2024 года

Осенью 2024 года у жителей поселка Мосрентген появится метро. На Троицкой линии откроют первую станцию за МКАД – "Тютчевскую". Более 150 тысяч жителей местных районов смогут строить новые маршруты, экономить в дороге до 40 минут ежедневно и за 10 минут добираться до пересадки на станцию БКЛ "Новаторскую".

Кроме того, разгрузится пассажиропоток на соседней станции метро "Теплый Стан". Подробнее – в программе "Мой район. Новости".