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27 июля, 10:15

Транспорт

На Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменился график движения

На Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменился график движения

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На Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 до 14:30 не будут ходить поезда между станциями Катуар и Марк. Этой ночью участок закрыли в связи с модернизацией инфраструктуры. На участке перекрытия МЦД курсируют бесплатные компенсационные автобусы. Работы повлияли и на движение аэроэкспрессов в Шереметьево. Оно приостановлено. Добраться до аэропорта можно на фирменных красных автобусах от станции метро Ховрино.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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