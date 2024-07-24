"Мой район. Новости": москвичи сэкономили на проезде по МЦД почти 2 млрд рублей

Пассажиры смогли сэкономить на проезде в общественном транспорте Москвы почти два миллиарда рублей. Такую сумму сохранили пассажиры МЦД-3 и МЦД-4 с момента их открытия благодаря бесплатной пересадке на метро или МЦК.

Чтобы пересадка была бесплатной, нужно выполнить несколько условий: оплатить проезд "Тройкой", банковской картой, телефоном или биометрией, а затем при переходе в метро или на МЦК использовать тот же способ оплаты. Прикладывать карту к турникету или валидатору нужно на входе и выходе из диаметров.

Бесплатная пересадка действует в течение 90 минут с момента первого входа. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".