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25 июля, 07:15

Транспорт

Благоустройство вокруг станции "Генерала Тюленева" Троицкой линии выполнено на треть

Благоустройство вокруг станции "Генерала Тюленева" Троицкой линии выполнено на треть

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Благоустройство станции "Генерала Тюленева" Троицкой линии метро выполнено на треть. Там еще предстоит привести в порядок несколько участков. В частности на нерегулируемых переходах установят опоры контрастного освещения, а старые фонари заменят на энергоэффективные.

В этом году преобразят территории и вокруг других новых станций московской подземки на Троицкой, Сокольнической и Кольцевой линиях метро. Всего благоустроят пространства у восьми новых станций и пяти транспортных узлов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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