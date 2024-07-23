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23 июля, 20:21

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Более 2 млн человек воспользовались бесплатным Wi-Fi на вокзалах РЖД с начала 2024-го

Фото: depositphotos/tatsianama

Свыше двух миллионов человек воспользовались бесплатным Wi-Fi на вокзалах и станциях РЖД за первое полугодие 2024 года, передает телеграм-канал магистрали.

Всего с января по июнь горожане скачали на свои устройства около 1 500 ТБ данных, пользуясь бесплатной беспроводной Сетью. В сравнении с аналогичным периодом 2023-го рост составил 32%.

Представители РЖД выявили три объекта, где москвичи активнее всего пользовались интернетом:

  • Вокзал Адлера – 120 тысяч подключений;
  • ТПУ Зеленоград-Крюково (МЦД-3) – 102 тысячи подключений;
  • Восточный вокзал Москвы – 70 тысяч подключений.

Между тем в России планируют упростить спутниковый доступ к сверхбыстрому интернету авиа- и железнодорожным пассажирам, а также пользователям водного транспорта и автомобилистам.

Речь идет о подключении транспорта к так называемым негеостанционарным системам спутниковой связи. Такие системы могут насчитывать от нескольких единиц до тысяч космических аппаратов и обеспечивать высокоскоростной интернет там, где зачастую его просто нет.

Бесплатный Wi-Fi заработал во всех сервисных центрах на БКЛ московского метро

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