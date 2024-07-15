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15 июля, 11:15

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На юго-западе Москвы благоустроят несколько общественных пространств

На юго-западе Москвы благоустроят несколько общественных пространств

Сергей Собянин сообщил о планах благоустройства на юго-западе Москвы

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В ЮЗАО столицы благоустроят несколько общественных пространств, среди которых и сквер Олимпийских чемпионов.

Известно, что по всей территории ЮЗАО появятся новые футбольные поля и баскетбольные площадки. После завершения работ коммунальщики займутся озеленением: они высадят деревья и кустарники.

Как изменится Юго-Западный округ столицы после благоустройства? Подробнее о предстоящих преображениях – в эфире телеканала Москва 24.

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