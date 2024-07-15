15 июля, 11:15Город
На юго-западе Москвы благоустроят несколько общественных пространств
В ЮЗАО столицы благоустроят несколько общественных пространств, среди которых и сквер Олимпийских чемпионов.
Известно, что по всей территории ЮЗАО появятся новые футбольные поля и баскетбольные площадки. После завершения работ коммунальщики займутся озеленением: они высадят деревья и кустарники.
Как изменится Юго-Западный округ столицы после благоустройства? Подробнее о предстоящих преображениях – в эфире телеканала Москва 24.