Более 100 экипажей поучаствовали во втором этапе Кубка Москвы по историческому ралли

В воскресенье, 14 июля, в столице проходит третий автомобильный фестиваль "Ретрорейс". Помимо выставочной части, в него вошел второй этап Кубка Москвы по историческому ралли, в котором приняли участие более 100 экипажей.

Кроме того, на фестивале работает особый раздел, посвященный городскому транспорту. В него входят 17 автобусов разных времен в порядке их появления на дорогах столицы: от омнибуса царских времен до "Газели" из 90-х.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.