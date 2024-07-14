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Новости

14 июля, 13:30

Транспорт

Более 100 экипажей поучаствовали во втором этапе Кубка Москвы по историческому ралли

Более 100 экипажей поучаствовали во втором этапе Кубка Москвы по историческому ралли

21 электрическое судно курсирует по Москве-реке на регулярных маршрутах

Более 150 автомобилей выставили на фестивале "Ретрорейс" в Москве

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Фестиваль "Ретрорейс" стартует 14 июля на Воробьевых горах

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В воскресенье, 14 июля, в столице проходит третий автомобильный фестиваль "Ретрорейс". Помимо выставочной части, в него вошел второй этап Кубка Москвы по историческому ралли, в котором приняли участие более 100 экипажей.

Кроме того, на фестивале работает особый раздел, посвященный городскому транспорту. В него входят 17 автобусов разных времен в порядке их появления на дорогах столицы: от омнибуса царских времен до "Газели" из 90-х.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
транспортгородфестиваливидеоКарина Ильина
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